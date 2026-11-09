«Билайн бизнес» включил роуминг в мобильные тарифы для корпоративных клиентов

«Билайн бизнес» включил пакеты мобильного интернета и минут для международного роуминга в ряд актуальных тарифов для корпоративных клиентов. В зависимости от условий тарифа сотрудники могут пользоваться связью за границей без подключения отдельных услуг перед каждой поездкой. Если включенного пакета недостаточно, компания может выбрать дополнительные опции с учетом продолжительности командировки и потребности в звонках и мобильном интернете.

Мобильная связь за рубежом нужна сотрудникам для общения с партнерами и коллегами, участия в деловых мероприятиях и решения рабочих вопросов. Включенные пакеты роуминга помогают заранее определить доступный объем услуг, а выбор дополнительных опций позволяет учитывать потребности конкретной поездки и планировать расходы на связь.

Связь за границей в составе тарифа

В линейке мобильной связи «билайн бизнес» есть тарифы с включенными пакетами для использования за рубежом. Например, на тарифе линейки «ПроБизнес» сотрудники могут расходовать предусмотренные условиями пакеты мобильного интернета (до 2 ГБ) и минут в международном роуминге.

Входящие звонки за границей также можно принимать за счет включенного пакета минут. Это помогает сотрудникам оставаться на связи с коллегами, клиентами и партнерами по привычному номеру. Компании могут учесть потребности сотрудников в международной связи при выборе тарифа, а при необходимости подключить дополнительные пакеты роуминга.

Дополнительные пакеты роуминга под задачи командировки

Для рабочих задач за границей сотрудникам нужен мобильный интернет и возможность звонить коллегам, клиентам и партнерам. Если включенного в тариф пакета недостаточно, «билайн бизнес» предлагает дополнительные опции с интернетом и минутами на определенный срок или с ежедневной оплатой.

Для поездок продолжительностью до 15 дней доступен пакет на 7 ГБ интернета и 150 минут за 3 590 рублей. Для командировок до 30 дней можно выбрать пакет на 15 ГБ и 300 минут за 4 590 рублей. Для коротких поездок предусмотрены ежедневные опции: 3 ГБ за 590 рублей в день или 10 ГБ за 790 рублей в день. В последних двух случаях плата взимается только за дни фактического использования интернета в условиях действия опции.

Выбор зависит от продолжительности поездки и потребности сотрудника в связи: компания может заранее подключить пакет на нужный срок или воспользоваться ежедневной опцией. Подобрать подходящий вариант тарифа можно на сайте «билайн бизнес», а дополнительные пакеты в разделе роуминга.

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