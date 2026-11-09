Eltex обновил систему управления сетью ECCM

Компания Eltex расширила возможности системы управления сетевым оборудованием ECCM в версиях 2.9–2.11. Ключевые изменения затронули задачи упрощения групповой настройки и сбора диагностических данных, а также расширения инструментов мониторинга, обработки событий и подготовки отчетов. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Никита Литош, менеджер по продукту ECCM, Eltex: «С ростом парка оборудования инженеры тратят все больше времени на повторяющиеся операции. Поэтому при развитии ECCM мы уделяем особое внимание групповой настройке устройств и централизованному сбору диагностических данных. Наша задача – сократить объем ручной работы и сделать повседневное управление сетью проще и удобнее. В дальнейшем мы продолжим развивать возможности системы с учетом практических задач сетевых администраторов».

На упрощение работы с массовыми операциями направлены новые функции групповой работы с оборудованием. При создании IP-фабрики на коммутаторах MES система может применять параметры SNMP сразу ко всей фабрике. Администратор один раз задает версию протокола, настройки безопасности, правила доступа, фильтрации OID и получателей SNMP-трапов.

Тот же подход применен к диагностике: архивы tech-support с одного устройства или целой группы маршрутизаторов и коммутаторов (MES, ESR и vESR) теперь напрямую сохраняются в ECCM.

Для магистральных маршрутизаторов ME6xxx добавлен мониторинг компонентов шасси: плат управления, фабрик коммутации, линейных модулей, блоков питания и вентиляторов. Кроме того, появилась поддержка протокола NETCONF; его доступность отображается на карте сети и в карточке самого устройства. Также для маршрутизаторов ME добавлена синхронизация аварий: если устройство было временно недоступно и часть сведений не поступила в ECCM, после восстановления связи система получит с маршрутизатора полный список инцидентов и обновит данные.

Для контроля качества связи в ECCM добавлена настройка IP SLA-тестов для маршрутизаторов ESR/vESR и контроллеров беспроводного доступа WLC/vWLC.

Вместе с развитием мониторинга обновились и инструменты реакции на инциденты. В частности, расширены возможности управления правилами генерации событий и проблем. Теперь они находятся в разделе «Сеть»: администратор создает правило один раз и гибко настраивает области его видимости и применения – на всю систему, группу или отдельные устройства. Можно включать и отключать сразу несколько правил, менять их важность и охват. Все операции фиксируются в журнале.

Чтобы инженеры быстрее реагировали на сбои, в самой ECCM появилась возможность включать звуковые уведомления для выбранных уровней важности, а в карточки системных проблем добавлены рекомендации по их устранению. Кроме того, в актуальной версии ECCM поддерживает передачу информации о событиях и проблемах во внешние ИТ-системы через вебхуки.

Автоматизирована подготовка регулярной отчетности. ECCM формирует сводки по устройствам и интерфейсам по расписанию, а готовые файлы можно скачать через веб-интерфейс или выгрузить по SFTP. Также расширены возможности резервного копирования самой ECCM: вместе с базой данных теперь сохраняются конфигурационные файлы и пользовательские сертификаты.