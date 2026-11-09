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Еще 38 сел Новосибирской области подключились к сети «МегаФона»

Жители 38 малых сел теперь могут пользоваться мобильной связью и интернетом от «МегаФона». Инженеры оператора провели технические работы и расширили зону покрытия, благодаря чему местные жители получили новые цифровые возможности. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связисты компании запустили сеть 4G сразу в нескольких частотных диапазонах. Такое решение гарантирует высокую пропускную способность сети и бесперебойную передачу данных. Смартфоны абонентов смогут стабильно принимать сигнал как на улице, так и внутри зданий в любой точке поселений.

В зону покрытия оператора вошли деревни Изылы, Половинное, Красноярка, Новолебедевка, Помельцево, Сергино, Минино, села Стретинка, Вараксино, Новотроицк, поселки Кубанский, Северный, Самарский и Запрудный, аул Шагир и др.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Качественный интернет упрощает повседневную жизнь и повышает ее качество. Расширяются коммуникации, можно не просто позвонить по телефону, но и набрать близких по видеосвязи, отправить тяжелое видео в мессенджере или устроить групповой звонок. Более комфортным становится доступ к банкингу, онлайн-покупкам и другим цифровым сервисам.

«Чтобы быстрее и эффективнее обеспечивать отдаленные поселения связью, мобильные операторы развивают партнерство друг с другом. Такое сотрудничество позволило нам сейчас открыть доступ к цифровым услугам еще для нескольких десятков сел. При этом многие из этих деревень расположены вплотную к железной дороге и крупным автомагистралям с интенсивным потоком пассажирского и грузового транспорта. В этих локациях надежное интернет-соединение приобретает особую ценность, ведь оно критически важно для координации логистики, мониторинга движения и точной сверки с расписанием», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

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