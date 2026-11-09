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«МегаФон» расширил покрытие на берегах Кумы на Ставрополье

Более 30 тыс. жителей края теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на скорости до 80 Мбит/с. Оператор модернизировал телеком-оборудование сразу в шести населенных пунктах на берегах реки Кумы, что позволило увеличить скорость загрузки данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор установил новые и модернизировал существующие телеком-объекты в селах Солдато-Александровском и Краснокумском, а также в станице Суворовской. В каждом из населенных пунктов живет не менее 10 тыс. человек. Здесь инженеры расширили частотный спектр в диапазоне 1800 и 2100 МГц. Это позволило существенно увеличить скорость передачи данных и нарастить емкость сети. Благодаря изменениям, жители могут не только разнообразнее проводить свободное время, но и продуктивнее работать: местные школы и медицинские пункты ведут электронный документооборот, общаются по видеосвязи с коллегами из других населенных пунктов, а также краевого и федерального центров.

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В результате работ на 10% вырос спрос на мобильный интернет. Больше всего абоненты используют его для просмотра видеоконтента: «Кинопоиск», Rutube и VK Video, на них приходится около 66% расходуемого трафика.

«Только за эту осень мы установили и обновили телеком-оборудование в семи районах, в туристических местах Кавказских Минеральных Вод, на востоке региона. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия. В этот раз рефарминг, улучшивший качество связи, провели в "качающих" населенных пунктах», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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