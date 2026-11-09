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МТС расширила покрытие сети на федеральной автодороге М-5 «Урал»

МТС обновила мобильную сеть сразу в нескольких городах Ашинского района Челябинской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования выросла зона покрытия сети 4G на территории сельских поселений самого западного района региона – вдоль федеральной трассы М-5 «Урал», и увеличилась скорость передачи данных более чем на 15% в городах Сим и Миньяр. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители населенных пунктов Ашинского района отметили улучшение качества связи вблизи медицинских и образовательных учреждений, а также промышленных предприятий, природных и исторических достопримечательностей. Теперь жителям Сима, Аши и Укского сельского поселения станет проще пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в Челябинск, дистанционно получать медицинскую помощь и учиться. Для автомобилистов, проезжающих Ашинский район по трассе М-5, стало проще обновлять онлайн-карты и пользоваться другими цифровыми сервисами.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы последовательно расширяем покрытие сети в Челябинской области, наращиваем скорость мобильного интернета в крупных городах Южного Урала и туристических центрах, в том числе на удаленных от региональной столицы территориях. Ашинский район с его живописными горными ландшафтами на протяжении многих лет привлекает путешественников, но развитие телеком-инфраструктуры здесь требует от нас особых технических решений. Значительные перепады высот и сложный рельеф делают строительство сети непростой задачей. Тем не менее мы находим возможности для развития инфраструктуры связи даже в таких условиях, чтобы жители горнозаводской зоны и ее гости могли пользоваться быстрым мобильным интернетом и привычными цифровыми сервисами», — сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

С начала 2026 г. МТС увеличила скорость LTE-интернета в нескольких районах Челябинска, в поселке Западный Сосновского района, в Сатке, Миассе и Златоусте, а также в южных муниципалитетах Южного Урала.

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