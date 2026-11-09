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В месте впадения Сулака в Каспий заработал мобильный интернет МТС

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование на берегу Каспийского моря возле устья реки Сулак. Это позволило усилить покрытие интернета на окраине одноименного рыбацкого поселка, на берегу, а также в море в некоторых местах рыбного промысла, где скоро начнется сезон каспийской кильки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря проведенным инженерами МТС работам по усилению покрытия мобильный интернет стал стабильнее на территории Сулакской участковой больницы, на улице Мачтовой и других дорогах, ведущих к берегу Каспия. Теперь, отправляясь к морю, местные жители смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами онлайн, а не только голосовой связью. Это значительно повысило уровень безопасности и цифрового комфорта в данных местах.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Рыбная ловля в месте впадения реки Сулак в Каспийское море строго регламентируется. Теперь наличие уверенной сети сотовой связи в этих местах может помочь в контроле за рыбной ловлей. Для тех, кто ведет добычу по всем требованиям, наличие мобильного интернета позволит иметь доступ онлайн ко всем необходимым документам и законам, регулирующим вылов.

«Если ты случайно поймал рыбу, вылов которой запрещен, ее необходимо выпустить обратно в море. С мобильным интернетом рыбак может идентифицировать рыбу по фото онлайн, что поможет избежать ошибок и штрафов. Также расширение зоны покрытия мобильным интернетом в прибрежной зоне позволит в перспективе следить за уровнем и чистотой моря с помощью IoT-устройств», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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