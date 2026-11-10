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Eltex запускает производство точки доступа Wi-Fi 7 для открытых пространств

Компания Eltex представила WOP-50L – всепогодную точку доступа, с которой стандарт Wi-Fi 7 приходит в отечественный сегмент уличного беспроводного доступа. Модель пополнила линейку корпоративного оборудования Wi-Fi 7, ранее включавшую офисные решения WEP-550K, WEP-500K и WEP-50L. Новинка запущена в предсерийное производство. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

WOP-50L подойдет для прилегающих территорий офисов и гостиниц, летних площадок кафе и отдельных зон парков, где требуется стабильный беспроводной доступ в сложных климатических условиях. Устройство работает при температурах от −45 до +65 °C, защищено от пыли и влаги по стандарту IP55.

Александр Смит, менеджер продукта Wi-Fi Eltex: «Мы изначально смотрели на Wi-Fi 7 в России шире, чем просто развитие офисных беспроводных решений. Логично, что следующий шаг мы сделали именно на улицу: перенесли свежий стандарт в условиях эксплуатации на открытых территориях. Теперь у заказчиков есть понятный и цельный ориентир того, как можно расширить возможности уличной сети».

Максимальная канальная скорость составляет 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, для последнего доступны каналы шириной до 160 МГц. Подключение к проводной сети – через порт 2,5 Гбит/с с PoE+ и дополнительный порт 1 Гбит/с, позволяющий подключить рядом расположенное проводное устройство с отдельным питанием и сэкономить один порт коммутатора.

MLO входит в стандарт Wi-Fi 7 и помогает повысить устойчивость передачи и снизить задержки за счет использования нескольких радиолиний в одном соединении. В WOP-50L технология поддерживается в диапазонах 2,4 и 5 ГГц; эффект зависит от режима MLO, клиентских устройств и загрузки эфира. MU-MIMO 2×2 и OFDMA помогают эффективно распределить радиоресурс. Также поддерживается бесшовный роуминг по стандартам 802.11k/r/v.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Модернизацию сети можно начать с новых зон и участков, где требуется повысить производительность. WOP-50L поддерживает клиентов предыдущих поколений Wi-Fi; новые функции доступны совместимым устройствам.

Четыре разъема SMA для внешних антенн позволяют гибко формировать зону покрытия – всенаправленную или секторную. Компактное крепление позволяет делать монтаж на стену и мачту, а питание PoE+ устраняет необходимость прокладки отдельных силовых линий.

Управление парком устройств осуществляется через контроллеры Eltex серий WLC, vWLC и SoftWLC с единым интерфейсом мониторинга и обновления ПО. Безопасность доступа реализована на базе протоколов WPA2/WPA3 (Personal/Enterprise), RADIUS.

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