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МТС запустила бесплатный Wi-Fi в парке «Боева дача» в Курске

Компания МТС развернула сеть публичного Wi-Fi в городском парке «Боева дача». Бесплатная сеть доступна абонентам всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС разместили оборудование по территории всего парка: 12 точек в современной благоустроенной зоне «Новая Боевка» и исторической части «Старая Боевка». Возможность подключиться к беспроводному интернету появилась на ключевых маршрутах территории: у детских и спортивных площадок, в благоустроенных зонах отдыха и развлечений, где куряне проводят много времени. Стабильный интернет со скоростью до 200 Мбит/с позволит оставаться на связи и комфортно пользоваться приложениями. Подключение занимает несколько секунд, достаточно пройти простую процедуру авторизации: выбрать сеть «MTС Free Boevka», ввести свой номер телефона и поступивший код из SMS для регистрации в сети.

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«Парк «Боева дача» остается главным местом притяжения курян, вне зависимости от времени года. Сеть мы построили на базе защищенной инфраструктуры МТС с автоматическим перераспределением нагрузки и запасом прочности. Это гарантирует стабильную работу интернета даже в выходные и праздники. Бесплатный доступ позволит посетителям пользоваться навигацией, цифровыми сервисами, мессенджерами, получать расширенную информацию об истории парка», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Ранее МТС развернула для курян сеть бесплатного Wi-Fi в 11 салонах связи в областном центре и еще в двух в Курчатове и Железногорске. А летом 2026 г. для жителей и гостей Железногорска МТС запустила публичный Wi-Fi в популярных общественных пространствах на центральной улице города, в том числе в одном из любимых мест отдыха курян – парке имени Н.А. Никитина.

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