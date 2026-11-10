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«ТрансТелеКом» представил услугу временного видеонаблюдения на базе автономных камер-боксов и фотоловушек

Компания «ТрансТелеКом» предлагает решение для организации временного видеонаблюдения на объектах, где стационарные системы нецелесообразны или невозможны. Решение построено на автономном оборудовании российской разработки – камерах-боксах и фотоловушках, которые не требуют кабельной инфраструктуры и питания от электросети. Об этом CNews сообщил представитель «ТрансТелеКома».

Техника выполнена во всесезонном, всепогодном и ударопрочном корпусе и оснащена быстросъемным аккумулятором и поддержкой LTE. Монтаж возможен на любой подходящей поверхности, будь то опора линии электропередачи, дерево или стена, – в зависимости от условий объекта. Наблюдение запускается в день установки, по мере необходимости оборудование оперативно транспортируется на новую точку. На каждый снимок и видеофайл автоматически наносятся дата, время, имя камеры и геокоординаты – это упрощает разбор инцидентов.

Камера-бокс транслирует видео на устройство заказчика по запросу или постоянно, передает скриншоты на сервер по FTP и записывает видео на SD-карту, работая автономно до семи суток. Фотоловушка передает скриншоты на FTP по расписанию или при обнаружении движения, сохраняет снимки на SD-карту и может работать без подзарядки до тридцати суток. Дополнительно для хранения данных, полученных с помощью устройств временного видеонаблюдения, компания «ТрансТелеКом» может предоставить облачный сервис. Такое решение делает файлы доступными заказчику из любой географической точки и служит гарантией: даже при утрате или повреждении устройства записи и снимки остаются в сохранности.

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Временное видеонаблюдение подходит для различных отраслей и задач. На строительных площадках сервис помогает фиксировать ход работ, контролировать соблюдение техники безопасности и сохранность материалов. В работе коммунальных служб – оперативно выявлять образование снежных заносов, наледи на фасадах. Органам природного и сельскохозяйственного надзора решение позволяет отслеживать стихийные свалки, сливы отходов, выпас скота в неположенных местах, палы травы. В лесном хозяйстве система применяется для учета животных, выявления браконьерства и мониторинга экосистемы. Благодаря автономности устройств и применяемой технологии LTE обеспечивается контроль даже удаленных объектов, не оснащенных доступом к проводной сети связи и электропитанию – лесных массивов, полей, карьеров.

«Временное видеонаблюдение – это гибкий инструмент для задач, где важны мобильность, автономность и экономия. Перед монтажом стационарной камеры система позволяет проверить востребованность точки. Каждое устройство видеонаблюдения можно перемещать, а значит, цели заказчика эффективно решаются меньшим количеством оборудования. Таким образом, решение «ТрансТелеКома» дает возможность организовать контроль любого объекта без капитальных затрат на инфраструктуру», – сказал Григорий Решетников, начальник отдела комплексных систем безопасности компании «ТрансТелеКом».

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