«МегаФон» и МТС объявляют совместную позицию по вопросам текущего взаимодействия с банками

Исходя из официальных данных, которые финансовые организации сами обнародовали в ходе встреч с регуляторами: более 85% всех исходящих звонков от банков адресованы клиентам с целью взыскания просроченной кредитной задолженности. В ряде случаев один абонент получает от пяти до десяти вызовов в день от коллекторских служб одной организации, при этом номера могут быть разными, но заказчиком выступает одно и то же лицо. В соответствии с действующим законодательством мы, как операторы связи, обязаны показывать не только категорию звонящего, но и цель звонка, чтобы клиент понимал, с какой именно целью ему поступает вызов.

Мы понимаем опасения банковского сообщества относительно того, что маркировка «коллекторские услуги» может снизить качество дозвона до должников и увеличить их расходы, однако мы готовы предложить конструктивное пакетное решение для финансового сектора, которое исключит прямую зависимость роста затрат от объема звонков. При этом мы считаем, что заявления о том, что блокировка или маркировка исходящих звонков нанесут колоссальный ущерб борьбе с мошенничеством, являются сильно преувеличенными. Наш опыт показывает, что основным инструментом антифрод-мер сегодня является блокировка подозрительных операций с последующим уведомлением клиента через SMS или мобильное приложение и просьбой связаться с банком самостоятельно по доверенному номеру.

В ходе консультаций с участием Минцифры России финансовый сектор оценил годовой объем активности по борьбе с мошенничеством как менее 0,3% от общего количества телефонных обращений к клиентам. Исходя из этого, мы неоднократно предлагали выделить телефонную нумерацию, используемую для этих целей, в отдельный контракт с фиксированным справедливым объемом звонков и соответствующей маркировкой.

К сожалению, на данный момент эти наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора.