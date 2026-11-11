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«МегаФон» усилил связь в местах Золотой Орды в Астраханской области

Техническая служба «МегаФона» запустила новое и модернизировала существующее телеком-оборудование в Икрянинском районе. Изменения уже почувствовали более 11 тыс. жителей сел Икряное и Восточное. Сейчас средняя скорость загрузки данных здесь достигает 65 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры компании модернизировала базовые станции не только вокруг жилых домов и социальных объектов, но и в районе золотоордынского городища XIV века — памятника археологии, привлекающего внимание исследователей и туристов.

В рамках обновления инфраструктуры оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Мы видим рост потребления трафика в районах нашего региона и оперативно реагируем на эти изменения. Для людей, которые живут в селах или приезжают сюда на отдых, качественная связь — это не роскошь, а повседневная необходимость. Поэтому мы продолжаем ежегодно обновлять инфраструктуру даже в таких небольших населенных пунктах как село Восточное, где сейчас проживают не более 700 человек», — сказал директор «МегаФона» в Астраханской области Николай Макаров.

Изучив обезличенные данные абонентов, специалисты «МегаФона» выяснили, что осенью 2026 г. туристический поток к средневековым поселениям Золотой Орды увеличился на 32%, по сравнению с тем же отрезком в 2025 г. Чаще всего гости приезжают не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Самарской области, Татарстана и Ростовской области.

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