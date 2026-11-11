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МТС включила сеть LTE на склонах горнолыжного комплекса «Снегорка»

МТС запустила сеть LTE в северной части Магадана на горнолыжном комплексе «Снегорка». Благодаря проведенным работам в любимом месте зимних развлечений колымчан и жителей других дальневосточных регионов появился скоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком оборудование, обеспечивающее скоростной мобильный интернет на всей территории горнолыжного комплекса. В зону покрытия также попали семь трасс разной сложности, шесть подъемников, трасса для беговых лыж, ресторан, гостевые дома, а также этноуголок – с настоящей ярангой, северными оленями и музеем быта северных народов.

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
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Ежегодно на «Снегорке» зимний сезон завершается ярким фестивалем. Участники состязаются в акробатических прыжках и скоростном преодолении трасс. Одно из самых зрелищных – скольжение по воде на лыжах или сноуборде. Для этого спортсмены разгоняются на склоне и, прыгая с трамплина, пытаются проехать по поверхности бассейна с водой в конце трассы. Мобильный интернет позволит вести трансляции фестиваля и делиться фото лучших выступлений.

«Магадан одним из первых в России начинает горнолыжный сезон. К нам приезжают спортсмены и туристы из разных регионов Дальнего Востока и России, для которых важно быть всегда на связи с родными, пользоваться привычными интернет-сервисами и приложениями. «Снегорка» – популярное место отдыха и в летнее время, поэтому мы обеспечили покрытие сети LTE, чтобы интернет-скорости были доступны в любое время года, а гости могли с цифровым комфортом проводить выходные и праздничные дни», – отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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