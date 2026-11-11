«Пилар» увеличила количество клиентских размещений на Дальнем Востоке на 52%

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, увеличила количество новых размещений на Дальнем Востоке на 52% по итогам девяти месяцев 2026 г. Основные клиенты – телеком-операторы. В прошлом году инвестиции в строительство в регионе составили более 420 млн руб. Об этом CNews сообщил представитель T2.

За три квартала 2026 г. «Пилар» успешно реализовала сотни проектов на Дальнем Востоке – прирост количества размещений составил 52% по сравнению с первыми девяти месяцами 2025 г. Наибольшую динамику показали Иркутская область, Хабаровский край и Республика Бурятия. Большинство новых заявок пришлось на телеком-операторов. Увеличение количества размещений связано с общим улучшением инвестиционного климата в макрорегионе, развитием транспортной логистики и переориентацией бизнес-процессов крупнейших игроков на восточные территории России.

Работы по монтажу оборудования выполняются профильными бригадами – сотрудниками строительно-монтажного управления «Пилара». Наличие штатных сотрудников позволяет более эффективно контролировать процессы размещений и работы по мониторингу объектов.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Мы видим огромный потенциал дальневосточных территорий и создаем надежную экосистему, которая учитывает местную специфику, климатические и логистические особенности. Правильность наших инвестиций в макрорегион подкрепляется спросом клиентов на новые опоры. В дальнейшем мы надеемся на увеличение интереса не только со стороны телеком-операторов, но и других клиентов, чьи датчики и оборудование мы можем устанавливать на башнях. Размещение на опорах инфраоператоров помогает бизнесу оптимизировать средства на строительство собственных башен и концентрироваться на профильном развитии компаний».