В железнодорожных поселках Забайкалья выросли интернет-скорости

У жителей поселков при железнодорожных станциях в Забайкальском крае стал быстрее и стабильнее работать мобильный интернет. Специалисты «МегаФона» в одних населенных пунктах установили дополнительное телеком-оборудование, в других — модернизировали действующие базовые станции. Проведенные работы позволили расширить зону LTE-покрытия и разогнать скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые телеком-объекты появились в Даурии и Кислом Ключе. Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, сочетание которых позволяет обеспечить широкую зону покрытия и высокую скорость передачи данных.

В поселках Ингоде, Урюме, Колокольном, Семиозерном и Таптугарах активировали дополнительные мощности – низко- и среднечастотные диапазоны LTE. В результате увеличилась дальность сигнала от станций и повысилась стабильность соединения, в том числе на окраинах поселений и внутри зданий.

Благодаря развитию инфраструктуры жители поселков могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах, смотреть видео, работать и учиться дистанционно. Улучшения также будут полезны пассажирам железнодорожного транспорта и автомобилистам, которые проезжают через эти населенные пункты: мобильный интернет поможет пользоваться онлайн-картами и оставаться на связи в пути.

«Развитие сети вдоль железной дороги является для нас одним из приоритетных направлений работы, ведь магистраль связывает между собой большое количество населенных пунктов и имеет существенную значимость как для экономики региона, так и для местного населения. В зависимости от потребностей конкретной локации – участка магистрали или поселка при станции – наши инженеры устанавливают новые объекты связи либо модернизируют действующие. Такой подход позволяет создавать комфортную цифровую среду для наших абонентов», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.