Виртуальный оператор мобильной связи «Миател» запускает «СКАТ PCEF» для корпоративных клиентов

Компания VAS Experts, российский разработчик решений для контроля и анализа трафика, объявила о запуске «СКАТ PCEF» в сети оператора связи «Миател». Корпоративные клиенты компании получат мобильную связь, которую можно проще и точнее настроить под задачи компании: общие пакеты трафика на весь штат, контроль расходов в реальном времени, приоритет для рабочих сервисов, разделение доступов и защищенные SIM-карты для IoT-устройств.

PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) — узел мобильной сети, который применяет к трафику каждого абонента правила тарификации и качества обслуживания. «СКАТ PCEF» устанавливается на интерфейсе Gi/SGi, взаимодействует с PCRF, системами онлайн- и офлайн-тарификации и использует технологию DPI для распознавания приложений. Для «Миател», основную часть клиентов которого составляет бизнес, это означает возможность превратить мобильный интернет из статьи расходов в управляемый рабочий инструмент.

Благодаря внедрению решения корпоративные клиенты «Миател» получат:

Единый пакет трафика на компанию. Гигабайты распределяются между всеми SIM-картами сотрудников, а не сгорают на неиспользованных номерах. Для отделов и отдельных сотрудников можно задать свои лимиты.

Контроль расходов в реальном времени. Онлайн-тарификация и уведомления о достижении лимитов исключают неожиданные счета в конце месяца.

Приоритет для рабочих сервисов. Видеоконференции, CRM, корпоративная почта и VPN получают гарантированное качество (QoS), даже когда сеть нагружена.

Безлимитный доступ к корпоративным ресурсам. Трафик к внутренним системам компании можно не учитывать в общем пакете (zero-rating).

Политики доступа к сервисам. Компания сама решает, какие приложения доступны со служебных SIM-карт: можно ограничить развлечения и стриминг или снизить для них скорость.

Защищенные IoT- и M2M-SIM. SIM-карты в терминалах, счетчиках и трекерах работают только с разрешенными адресами. Если SIM извлекут и вставят в смартфон, ею нельзя будет воспользоваться.

Прозрачная аналитика. Отчеты показывают потребление трафика по сотрудникам, отделам и приложениям — это основа для пересмотра тарифов и оптимизации бюджета на связь.

«Корпоративный клиент покупает не гигабайты, а предсказуемость. Сотрудники должны быть на связи, рабочие сервисы — работать без сбоев, а счет — совпадать с бюджетом. «СКАТ PCEF» дает оператору инструменты, чтобы выполнить все три условия», — отметил Станислав Белобородов, директор по продукту VAS Experts.

«Сеть “Миател” постоянно растет, и вместе с ней растут требования наших корпоративных клиентов. Чтобы отвечать на них, мы развиваем инфраструктуру и внедряем новые информационные системы. При выборе решений для ядра сети мы отдаем предпочтение проверенным партнерам. С VAS Experts у нас уже есть опыт совместной работы, их решения достаточно надежны и быстро развиваются», — сказал Андрей Креничный, генеральный директор «Миател».

Решение разработано в России и не зависит от зарубежных поставщиков, что снижает для оператора валютные и санкционные риски.