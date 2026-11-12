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Банк «Русский Стандарт»: средний чек за мобильную связь вырос

Банк «Русский Стандарт» узнал особенности платежей за мобильную связь и Интернет у россиян. Август оказался лидером по числу таких платежей в III квартале. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

В число самых популярных категорий трат россиян традиционно входят услуги операторов мобильной связи и интернет-провайдеров. Как показала статистика банка «Русский Стандарт», россияне стали оплачивать услуги сотовых операторов реже, но на более высокие средние чеки. Так, общее количество таких операций в минувшем квартале снизилось на 7% относительно II квартала. При этом средний чек за мобильную связь вырос до 561 руб. с 540 руб., соответственно.

Кстати, самое большое число платежей за мобильную связь в текущем году было отмечено в августе, когда средний чек такой операции в онлайн-сервисах банка составлял 568 руб.

Тем временем платежи за услуги интернет-провайдеров в III квартале снизились 7% относительно II квартала. В III квартале на фоне выпадающих на него летних каникул и сезона отпусков снизился и средний чек платежа за возможность пользоваться дома бесперебойным Wi-Fi-сигналом – до 816 руб. с 833 руб. во II квартале.

Кстати, лидером по платежам за Интернет в III квартале со средним чеком в 812 руб. также стал последний месяц летних каникул – август.

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Методология: в рамках исследования были изучены все операции по оплате мобильной связи и Интернета в онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» во II и III квартале 2026 г.

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