«МегаФон» объединит усилия с Махачкалинским морским торговым портом

Махачкалинский морской торговый порт и «МегаФон» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют развивать ИТ-инфраструктуру логистического хаба, повышать кибербезопасность, внедрять инструменты экологического мониторинга и автоматизировать рабочие процессы. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Соглашение подписали Максим Бабий, директор департамента по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Юге и Кавказе и Джамал Алиев, генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта.

Стороны договорились о совместной работе в крупнейшей гавани на Каспии. «МегаФон» выступит технологическим партнером, который поможет организации внедрить новые решения. В частности, планируется развернуть частную сеть LTE (pLTE) для создания цифрового двойника предприятия. Это позволит обеспечить надежную и защищенную передачу данных для управления оборудованием и отслеживания грузов в режиме реального времени. Кроме того, будет проработана возможность перенесения в облако части компьютерных систем и программ крупного транспортного узла.

Отдельное внимание уделят вопросам кибербезопасности. МегаФон поможет порту сохранить свою цифровую среду, а для сотрудников, работающих в отдаленных зонах, организуют защищенный удаленный доступ к рабочим программам. Также в планах — внедрение платформы «МегаФон Экология», которая позволит автоматизировать сбор данных о состоянии окружающей среды и выбросах для обеспечения экологической безопасности и оперативного принятия решений.

«Махачкалинский порт — это стратегический объект для всего Каспийского региона, и его трансформация открывает новые возможности для развития логистики и модернизации всех процессов. Наш опыт в области связи и цифровых решений будет востребован для развития такой важной инфраструктуры», — сказала директор департамента по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Юге и Кавказе Максим Бабий.

«Развитие Махачкалинского морского торгового порта тесно связано с применением современных технологий и совершенствованием производственных процессов. Для нас важно повышать эффективность, надежность и безопасность работы предприятия. Соглашение с МегаФоном открывает новые возможности для технологического развития порта и укрепления его роли в транспортно-логистической системе Каспия», — отметил генеральный директор ММТП Джамал Алиев.