«МТС Exolve» подключила голосового помощника для сети барбершопов

«МТС Exolve», «дочка» МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, подключил голосового робота для федеральной сети парикмахерских «Мужики Про», включающей в себя более 200 филиалов. Внедрение робота позволило автоматизировать процесс подтверждения записи на стрижку.

Ежедневно в барбершопы, работающие в 21 городе России, записываются тысячи клиентов. Каждая запись требует подтверждения, и эту задачу теперь берет на себя робот.

Голосовой помощник самостоятельно обзванивает клиентов накануне визита, уточняет, придут ли они, и фиксирует ответ в CRM-системе. Если клиент хочет перенести визит либо задать дополнительные вопросы, робот передает звонок администратору.

В результате доля подтвержденных записей выросла на 30%, а администраторы освободились от рутинных звонков и могут уделять больше внимания гостям в барбершопе.

«Для нас важно, чтобы каждый гость чувствовал заботу ещё до визита. Сейчас робот звонит за два часа до визита, сразу фиксирует ответ в CRM, а если человек хочет перенести запись или что-то уточнить, переводит звонок на человека, так что гость не остаётся один на один с автоматом. В результате доля подтверждённых записей выросла, неявок стало меньше, а мастера реже простаивают из-за пустых окон в расписании. В конечном итоге выигрывают и клиенты, и бизнес», – сказал Владислав Логинов, ИТ-директор сети барбершопов «Мужики Про».

Кроме того, «МТС Exolve» предоставил сети барбершопов сервис «Авторизованный вызов». Теперь при входящем звонке клиенты видят на экране телефона бренд вместе с номером и благодаря этому чаще отвечают на звонки.

«Голосовой робот способен осуществлять сотни тысяч вызовов в час и обрабатывать звонки без участия администратора, – отметил коммерческий директор «МТС Exolve» Костас Дубосас. – Это позволяет сети масштабировать сервис на все филиалы и не зависеть от загрузки сотрудников. Вместе с «Авторизованным вызовом» решение помогает бизнесу выстраивать прозрачную и удобную коммуникацию с клиентами».