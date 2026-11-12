«Ростелеком» объявил финансовые и операционные результаты деятельности за III квартал и 9 месяцев 2026 года по МСФО

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых решений, объявил результаты деятельности за III квартал и 9 месяцев 2026 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Основные достижения III квартала 2026 г.:

Выручка по сравнению с III кварталом 2025 г. увеличилась на 12%, до 233,1 млрд руб., в основном благодаря расширению цифровых сервисов, росту спроса на услуги ШПД и мобильной связи. Доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 27%.

Показатель OIBDA вырос на 9%, до 88,6 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 38%. Рост показателя OIBDA связан с ростом выручки и увеличением возмещения по целевым государственным проектам.

Чистая прибыль выросла на 17%, до 6,6 млрд руб., прежде всего благодаря росту операционной прибыли.

FCF улучшился на 14,8 млрд руб., до 9,7 млрд руб., главным образом в результате увеличения операционной прибыли и высвобождения рабочего капитала.

Основные достижения за 9 месяцев 2026 г.:

Выручка по сравнению с 9 месяцами 2025 г. увеличилась на 11%, до 668,7 млрд руб., в основном благодаря расширению цифровых сервисов, росту спроса на услуги ШПД и мобильной связи. Доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 24%.

Показатель OIBDA вырос на 10%, до 260,0 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 38,9%. Рост показателя OIBDA связан с ростом выручки и увеличением возмещения по целевым государственным проектам.

Чистая прибыль выросла на 12%, до 20,6 млрд руб., в том числе благодаря росту операционной прибыли, а также оптимизации расходов на обслуживание долга.

FCF улучшился на 25,6 млрд руб., до 2,5 млрд руб., главным образом в результате увеличения операционной прибыли и оптимизации капитальных вложений.