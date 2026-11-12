«Т‑Банк»: мошенники стали шантажировать россиян в полтора раза чаще

«Т-Банк» фиксирует изменение тактики мошенников. Чтобы украсть деньги, вместо обмана они все чаще используют запугивание и откровенный шантаж. С июня число таких попыток выросло на 56% по всей России, а сумма спасенных банком средств превышает 76 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Т‑Банка».

Раньше классические сценарии телефонного фрода базировались на обмане. Например, людям предлагали продлить договор сим-карты, получить новые выплаты от государства или установить новый домофон. Под этим предлогом выманивали СМС-коды для входа в банк или на «Госуслуги».

Новая волна атак основана на психологическом давлении. Под угрозой обнародования компрометирующих фото или сфабрикованных данных мошенники требуют заплатить за молчание, уверяя, что публикация материалов разрушит жизнь потенциальной жертвы. Запугивают увольнением с работы, конфликтами в семье и крупными неприятностями с законом.

Как правило, сперва за молчание требуют перевести 20–30 тысяч руб. Если человек соглашается, у него продолжают вымогать деньги. В некоторых случаях потери превышают сотни тысяч рублей.

Какие схемы используют мошенники чаще всего

Реалистичные дипфейки. Мошенники скачивают фотографии человека из соцсетей, с помощью нейросетей создают на их основе обнаженные снимки и угрожают опубликовать сгенерированный контент на разных сайтах или отправить родственникам жертвы.

Шантаж в приложениях для знакомств. Мошенники создают фейковый профиль привлекательной девушки, флиртуют с мужчинами в переписке и выманивают у них интимные фото. После этого требуют деньги, угрожая разослать снимки друзьям и родственникам.

В некоторых схемах злоумышленники идут дальше: звонят под видом сотрудников полиции, заявляют о несовершеннолетии девушки и требуют взятку за закрытие вымышленного уголовного дела.

Как защититься

Не стоит вести переговоров с вымогателем. Это может быть считано как готовность играть по правилам мошенника и приведет к усилению давления.

Платить за молчание тоже не имеет смысла, так как злоумышленники будут вымогать деньги до последнего.

Чтобы лишить шантажиста рычага давления, лучше действовать на опережение. Заранее предупредить друзей и знакомых, что вам угрожают компрометирующим контентом ради вымогательства.

Далее сообщить шантажисту, что предупредили обо всем близких, и прекратить общение. Вполне вероятно, что дальше мошенники оставят попытки: зачем преступнику тратить время на то, что не принесет денег, если можно потратить его на обработку новых жертв.

Подключите сервис второй руки. Защита близких поможет в том случае, если мошеннику все же удасться подействовать с помощью социальной инженерии. Защитник сможет отклонить сомнительный перевод и увидит, если вы досрочно закроете вклад или попытаетесь взять кредит.