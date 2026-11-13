Fix Price сократила доставку документов в Казахстан до нескольких секунд благодаря трансграничному ЭДО

Розничная сеть Fix Price внедрила трансграничный электронный документооборот (ТЭДО) «Контур.Диадока» для работы с партнерами из Казахстана. Раньше на курьерскую доставку документов уходили недели, теперь они поступают зарубежным контрагентам за секунды. Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

Fix Price — сеть магазинов низких фиксированных цен. На конец октября 2026 г. сеть насчитывала более 8,2 тыс. магазинов. Компания работает с зарубежными партнерами и последовательно переводит документооборот в электронный формат.

Ранее для обмена документами с иностранными контрагентами Fix Price использовала бумажные оригиналы. Их приходилось распечатывать, подписывать и отправлять международными курьерскими службами. Такой процесс требовал дополнительных расходов и трудозатрат для уточнения статуса документов.

Чтобы ускорить обмен, Fix Price одним из первых подключилась к ТЭДО с Казахстаном через сервис «Контур.Диадок». Сервис уже использовался для работы с российскими контрагентами, и подключение заняло около пяти дней. Партнеры в Казахстане работают в сервисах своих операторов ЭДО. Документы подписывают национальными электронными подписями, а их юридическая значимость обеспечивается в обеих странах с участием доверенных третьих сторон, которые проверяют действительность иностранных электронных подписей.

С января по август 2026 г. через трансграничный ЭДО Fix Price прошли сотни документов. Переход на электронный формат позволил компании отказаться от международной курьерской доставки, печати и физического хранения документов.

Кроме того, у сотрудников появилась возможность отслеживать статусы документов в сервисе: видеть, когда документ отправлен, получен или подписан. Это сокращает количество дополнительных запросов контрагентам и упрощает контроль документооборота.

Розничная сеть планирует масштабировать обмен электронными документами с зарубежными партнерами.

Светлана Рассказова, начальник отдела ЭДО Fix Price, сказала: «Настройка электронного документооборота между операторами ЭДО России и Казахстана была непростой задачей, поскольку требовалось учесть законодательство двух стран. В работе участвовали не только наши специалисты, но и представители казахстанского оператора ЭДО. Благодаря совместной работе удалось наладить обмен документами. Запуск трансграничного ЭДО с Казахстаном позволил Fix Price значительно ускорить документооборот. Теперь отправка документов контрагентам занимает считанные секунды. Кроме того, мы существенно сократили расходы на доставку бумажных документов».

Дмитрий Тамеев, руководитель проекта трансграничного ЭДО в «СКБ Контур», сказал: «Fix Price – отличный пример того, как сложную технологию можно сделать простой для бизнеса. Отправитель работает в своем сервисе, получатель – в своем. Мы в Контуре стремимся к тому, чтобы компании любого масштаба могли обмениваться документами с зарубежными партнерами так же легко, как внутри России».