«К2Тех» разработала коннектор для интеграции BPMSoft с телефонией Voxlink и системой CallForce

Компания «К2Тех» разработала «K2 Коннектор» — модуль для интеграции CRM-системы BPMSoft с телефонией Voxlink и системой для управления контакт-центрами CallForce. В основе обеих телефонных систем лежит открытая платформа Asterisk с доступными интерфейсами интеграции. Решение позволяет объединить управление звонками и загрузкой операторов, и работу с данными о заказчиках в одном интерфейсе, упрощая взаимодействие сотрудников с клиентами. Об этом CNews сообщил представитель «К2Тех».

С помощью коннектора операторы контакт-центра могут принимать, перенаправлять и ставить вызовы на удержание, а также управлять своим статусом в единой системе. В CRM же можно просматривать историю звонков, находить связанные с ними записи и прослушивать записи разговоров. Коннектор помогает пользователям сократить переключения между приложениями и упростить доступ к информации о коммуникациях.

Решение ориентировано на организации, которые выстраивают ИТ-контур на российском ПО. Телефония Voxlink и BPMSoft входят в реестр российского ПО, кроме того, BPMSoft рекомендована АРПП «Отечественный софт» для проектов внедрения и импортозамещения на объектах КИИ, а также имеет сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Это позволяет собрать связку «CRM + телефония» без зарубежных компонентов, что актуально для госсектора и субъектов КИИ.

«При работе контакт-центра оператору важно иметь доступ к истории звонков и информации о клиенте, а также возможность управлять вызовами без переключения между несколькими системами. Интеграция телефонии Voxlink и системы CallForce с BPMSoft позволяет объединить эти возможности в одном интерфейсе, что упрощает повседневные процессы сотрудников и помогает выстраивать целостную историю взаимодействия с клиентами», — сказала Анна Бобылева, заместитель руководителя направления автоматизация ИТ и бизнес-процессов «К2Тех».

Коннектор доступен в магазине приложений BPMSoft, совместим с Windows и Linux, а также с СУБД Microsoft SQL Server и PostgreSQL.