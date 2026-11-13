«МегаФон» охватил интернет-покрытием дома у шлюза № 11 Беломорканала

Инженеры оператора установили новое телеком-оборудование в садовом товариществе «Балтийский» в Сегежском округе, обеспечив 4G-сигналом дачные участки, а также расположенные неподалеку поселок при 11 шлюзе ББК и ж/д станцию Шавань. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дачники и местные жители теперь могут звонить по видеосвязи, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы и слушать музыку онлайн. Пропускная способность Сети позволяет сохранять скорость до 25 Мбит/с даже в особо загруженные летние дни, когда прибывают отдыхающие.

Оборудование покрывает и акваторию озера Шавань — это часть водного пути Беломорканала, по которому следуют грузовые суда и круизы на Соловки. Кроме того, озеро пользуется популярностью у рыбаков: здесь ловится ерш, лещ, налим, окунь и плотва. Теперь любители отдыха с удочкой могут посмотреть прогноз клева, уточнить погоду и отправить фото свежего улова в семейный чат.

В зоне действия нового LTE-покрытия абонентам также стали доступны звонки по технологии VoLTE: с этой функцией голос собеседника звучит чище, а мобильный интернет не прерывается во время разговора.

«Неповторимую природу Карелии ценят и гости региона, и местные жители, которые при первой же возможности устремляются на дачи и озера. Поэтому мы развиваем сеть не только в городах, но и в поселках, деревнях и на дачах. Недавно мы также улучшили связь на загородных территориях под Костомукшей, в Сортавальском округе, в Медвежьегорском и Олонецком районах. Впереди — новые локации», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Новая инфраструктура связи уже приносит пользу: за первые недели после ввода оборудования в эксплуатацию абоненты совершили по нему звонков на 1000 часов и передали 5 ТБ трафика, чего хватило бы на 1 млн фотографий.