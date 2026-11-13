«МегаФон» организовал Wi-Fi зону в «городе ювелиров»

«МегаФон» организовал надежную и высокоскоростную Wi-Fi зону для одного из известных производителей ювелирных украшений в Ивановской области. Проект не только обеспечивает комфортный доступ в интернет на скорости до 50Мбит/с для посетителей, но и открывает для производителя новые инструменты взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Приволжск — уютный город в Ивановской области, известный ювелирным производством: здесь работают несколько фабрик, создающих изящные изделия из серебра и золота.

Специфика ювелирной отрасли часто требует от покупателей оставаться на связи: проконсультироваться с близкими по видеосвязи, отправить фотографию украшения или сравнить модели на сайте компании. Эксперты «МегаФона» спроектировали зону Wi-Fi таким образом, чтобы массивное торговое оборудование, зеркала и особенности планировки залов не создавали помех для сигнала. Теперь стабильный Wi-Fi доступен во всем здании.

«Современная розница строится вокруг клиентского опыта, и качественный интернет в торговом зале давно стал базовой потребностью, — сказал Иван Бувальцев, директор Ивановского отделения «МегаФона». — Наше решение позволяет бизнесу совместить приятное с полезным. Покупатели получают бесплатный скоростной доступ к сети, а администрация предприятия — гибкий маркетинговый канал. Интегрированное цифровое решение полностью соответствует требованиям российского законодательства: пользователи проходят обязательную быструю авторизацию по номеру телефона. Стартовую страницу авторизации можно использовать для информирования об акциях, новых коллекциях ювелирных изделий и для сбора обратной связи».

Помимо продвижения спецпредложений, аналитические инструменты сервиса позволят руководству магазина лучше узнать свою аудиторию: оценивать количество визитов, время, проведенное в залах, и частоту повторных посещений, что поможет оптимизировать маркетинговые активности и повысить лояльность клиентов.

Также проведенные работы позволили предоставить абонентам качественную голосовую связь, в том числе с использованием технологии VoLTE. Voice LTE обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, когда голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.