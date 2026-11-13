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«МегаФон» расширил покрытие на ЦКАД

Инженеры «МегаФона» построили новые базовые станции на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области. Дополнительное телеком-оборудование позволило расширить покрытие и увеличить емкость сети на одной из ключевых магистралей региона. Средняя скорость мобильного интернета в зоне действия базовых станций составляет 95 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование поддерживает низко- и среднечастотные диапазоны, сочетание которых позволяет расширить зону покрытия и увеличить скорость передачи данных. Благодаря этому автомобилисты могут комфортнее пользоваться картографическими сервисами, строить маршруты и отслеживать дорожную обстановку, а пассажиры — смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и читать электронные книги во время поездок.

По данным аналитиков «МегаФона», среди иногородних абонентов, пользующихся мобильной связью на ЦКАД, чаще всего встречаются жители Санкт-Петербурга. В пятерку также входят пользователи из Твери, Владимира, Тулы и Калуги. Такая география подтверждает важную роль магистрали в межрегиональных поездках и необходимость развития телеком-инфраструктуры на транспортных маршрутах.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

«ЦКАД объединяет сразу несколько крупных транспортных направлений, поэтому качественная мобильная связь здесь особенно важна прежде всего для комфортной навигации. Мы последовательно развиваем инфраструктуру вдоль крупных магистралей региона, расширяя покрытие и увеличивая емкость сети, чтобы обеспечить абонентам устойчивую связь и комфортную скорость мобильного интернета даже при высокой нагрузке на сеть», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Центральная кольцевая автодорога соединяет крупнейшие федеральные трассы, проходящие через Московскую область, и позволяет автомобилистам перемещаться между ними, минуя столицу. Магистраль протяженностью более 330 километров востребована как у жителей Подмосковья, так и у водителей из других регионов страны.

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