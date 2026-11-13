«МегаФон» ускорил интернет в спальных микрорайонах Твери

Более 5 тыс. человек, проживающих в современных новостройках Твери, смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 40 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE на всей территории жилых комплексов «Феникс» и «Мичуринский». Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Оператор построил новую сетевую инфраструктуру в нескольких высокочастотных диапазонах LTE, которые отличаются увеличенной ёмкостью сети и высокими скоростями мобильного интернета. Жители высоток уже оценили комфорт — дата‑трафик в первую неделю ноября здесь вырос на 10% по сравнению с сентябрем.

Современные жилые комплексы, построенные с применением новейших технологий и материалов, расположены на пересечении Оснабрюкской и Дружинной, а также на пересечении Румянцева и Красина. В зону цифровых улучшений вошли множество объектов социального значения: детские сады, поликлиники, школа, аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины, пункты выдачи маркетплейсов.

Высокие скорости интернета и надёжное покрытие сети дают возможность абонентам, проживающим в спальных микрорайонах, пользоваться технологией VoLTE — передачей голоса по сетям LTE. Технология обеспечивает мгновенное соединение, передаёт чётче голос собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

«Развитие Твери и активное строительство новых жилых комплексов требуют от нас оперативного расширения цифровой инфраструктуры. Новоселы и жители спальных микрорайонов — это традиционно самые активные пользователи мобильного интернета, на долю которых приходится значительный объем трафика. Строя и модернизируя базовые станции в этих локациях, мы не просто увеличиваем скорость передачи данных, но и обеспечиваем надежный технологический фундамент для комфортной жизни: от стабильной работы "умного дома" и быстрой оплаты коммунальных услуг до онлайн-обучения и качественного досуга в кругу семьи», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Твери.