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МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Парковом

МТС расширила фиксированную сеть в многоквартирных домах челябинского микрорайона Парковый. В результате подключения новостроек ЖК «Радужный» и «Профессора Благих» еще больше южноуральских семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с на этапе заселения в квартиры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели сеть фиксированного интернета в новостройки на северо-западе Челябинска. Построенная в многоэтажках инфраструктура открыла жителям доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и цифровому телевидению на этапе заселения.

Пропускная способность в 1 Гбит/с в 10 раз выше стандартного тарифа на 100 Мбит/с. Такая скорость гарантирует просмотр 4K-видео на нескольких устройствах одновременно, стабильное участие в онлайн-конференциях без задержек, быструю загрузку тяжелых файлов и комфортный гейминг в самых требовательных играх. Кроме того, гигабитная сеть служит надежной основой для систем «умного дома» — видеонаблюдения, умных датчиков протечек и климатических контроллеров, которые критичны к качеству соединения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы видим спрос южноуральцев на объединенные тарифы, которые включают домашний интернет и телевидение, мобильную связь для всей семьи и другие цифровые сервисы. Такой набор обходится дешевле и позволяет четко выстроить расходы и управлять несколькими услугами через единое «окно». Чтобы больше челябинцев могли пользоваться такими цифровыми наборами, мы расширяем сеть домашнего интернета на скорости до 1 Гбит/с – строим инфраструктуру в развивающихся микрорайонах, а также обновляем ее мощности в старом жилом фонде», – сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета в Челябинской области можно на сайте МТС.

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