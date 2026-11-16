Т2, российский оператор мобильной связи, изучил спрос россиян на банные комплексы в 2025-2026 гг. Наиболее активный интерес стали проявлять люди пенсионного возраста – прирост на 17% год к году, основные посетительницы – женщины. Волна спроса в предыдущие годы существенно увеличили доступность СПА, поэтому клиентов с достатком «ниже среднего» также стало больше – на 19%, тем временем среди богатых активность упала на треть.

Эксперты по аналитике big data T2 проанализировали спрос на общественные бани с начала 2025 г. Пенсионеры стали активнее посещать банные комплексы – на 17% год к году, спрос генерируют в основном пожилые женщины – рост на 63%, среди мужчин активность увеличилась на 30%. Прирост заметен и среди подростков – на 70% год к году. В других возрастных категориях наблюдается снижение.

Мужчины стали чаще ходить в бани. В начале 2025 г. доля мужчин составляла 45% от общего числа посетителей, в сентябре 2026 г. доля приблизилась к 49%. Общая популярность и растущий спрос на банные комплексы эконом-сегмента привели к тому, что СПА-комплексы стали доступнее. Количество посетителей с достатком «ниже среднего» год к году увеличилось на 19%, среди среднего класса клиентов стало больше на треть, а вот богатые интерес потеряли – наблюдается снижение на 33%.