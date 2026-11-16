Число пользователей Unisimka с несколькими eSIM-профилями выросло на 55% с начала 2026 года

С января по сентябрь 2026 г. число активных пользователей приложения Unisimka с двумя и более eSIM-профилями выросло на 55%. При этом примерно у каждого пятого пользователя этой группы ежемесячно фиксировалось более десяти переключений между профилями, а почти у 80% – хотя бы одно. Статистика показывает, что пользователи не только хранят несколько eSIM на одном устройстве, но и регулярно используют возможность переключаться между ними. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Исследование основано на обезличенной статистике приложения Unisimka за январь–сентябрь 2026 г. Для анализа динамики числа пользователей и частоты переключений в каждом месяце учитывались активные пользователи, которые хотя бы раз открывали приложение и хранили на модуле два и более eSIM-профиля.

Как часто пользователи переключают профили

Самую многочисленную группу среди активных пользователей Unisimka с несколькими eSIM-профилями составили те, у кого за месяц фиксировалось два-три переключения: в среднем на них приходился 21% выборки.

По данным Unisimka за 2026 г., около 60% пользователей платформы хранят несколько eSIM-профилей на одном устройстве. Из них 23% имеют два профиля, а более трети всей аудитории — три и более. Один профиль используют 41% пользователей.

Несколько eSIM на одном смартфоне: запасной вариант или инструмент на каждый день

Unisimka позволяет хранить несколько eSIM-профилей на одном физическом модуле, в том числе на совместимых смартфонах без встроенной поддержки eSIM. Пользователь может выбирать между разными номерами, тарифами и операторами без замены физической SIM-карты.

Такая возможность может пригодиться в разных ситуациях. Например, для рабочих контактов можно использовать отдельный номер, а в поездке подключить международную eSIM или местный тариф. А если у основного оператора возникают перебои со связью, можно переключиться на другого при наличии доступной сети.

По данным исследования, сценарии использования различаются у разных групп пользователей в зависимости от их потребностей. Примерно каждый пятый переключает профили более десяти раз в месяц. Еще около 20% не переключают профили ни разу за месяц — для них дополнительный профиль служит запасным вариантом. Остальные пользователи переключаются с разной частотой, в зависимости от своих потребностей.