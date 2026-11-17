Интернет-скорости, надежность связи и емкость сети выросли для жителей Иркутского района. «МегаФон» установил дополнительные базовые станции и модернизировал существующее оборудование, благодаря чему еще больше количество абонентов теперь могут одновременно общаться и пользоваться скоростным интернетом без потери качества. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты оператора запустили новое телеком-оборудование в Маркова, Новой Разводной и в районе Худяковских дач по Голоустненскому тракту. Местным жителям стало комфортнее пользоваться цифровыми сервисами, государственными порталами, мессенджерами и видеохостингами.

Кроме того, на существующей инфраструктуре в Иркутском районе инженеры активировали дополнительные диапазоны LTE и перевели частоты в современный стандарт. За счет этих работ увеличились скорости передачи-данных, емкость сети и стабильность соединения. В зону модернизации вошли Листвянка, Бурдугуз, Молодежный, Хомутово, Грановщина, Пивовариха, Максимовщина и другие поселения. Также улучшения затронули загородные локации: Приморская дача и садоводства на 17-м километре Байкальского тракта.

«Начиная с января мы завершили уже более 20 работ по усилению сети в Иркутском районе, до конца года запланирован еще ряд подключений дополнительных мощностей. «МегаФон» стремится создавать комфортную цифровую среду для абонентов и улучшать связь в точках высокого спроса, а жители Иркутского района – достаточно активные пользователи телеком-услуг. За год объем голосовых звонков увеличился на 12%, интернет-трафик на 5%. Каждый месяц абоненты здесь в среднем прокачивают 762 тыс. ГБ данных и проговаривают по телефону 163 часов», – сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.