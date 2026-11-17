Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от DDoS-атак, увеличила емкость сети фильтрации. Это позволит провайдеру сделать защиту клиентов от DDoS-атак по всему миру еще более эффективной. В мае 2026 г. суммарная пропускная способность сети StormWall достигла 8 Тбит/с. Спустя всего лишь полгода провайдер добился пропускной способности, составляющей 10 Тбит/с. Об этом CNews сообщил представитель StormWall.

Пропускная способность 10 Тбит/с — это большое достижение для компании. Такого высокого результата удалось добиться, благодаря слаженной работе всей технической команды StormWall. Ежедневно инженеры провайдера готовят новые точки фильтрации к запуску, занимаются модернизацией инфраструктуры и наращивают пропускную способность центров очистки компании, расположенных по всему миру.

За последние полгода была проведена колоссальная работа сразу в нескольких локациях в разных странах. В Москве специалисты компании нарастили пропускную способность каналов фильтрации, повысили емкость очистителей и расширили полосу подключения к крупнейшим операторам связи, включая «Мегафон» и «ВымпелКом», а также к точкам обмена трафиком MSK-IX и DataIX.

В Сингапуре сотрудники StormWall подключили собственный центр очистки трафика к Telstra — одному из лидеров на рынке интернет-связи в странах APAC, а также к SGIX — крупной точке обмена трафиком в регионе. В Дубае провайдер подключился к UAE-IX, что позволило увеличить объемы и скорость отражения DDoS-атак в странах MENA, а также усовершенствовать маршрутизацию трафика на Ближнем Востоке.

Во Франкфурте, одной из важнейших точек присутствия, компания подключилась к NL-IX. С новой точкой обмена трафиком провайдеру удалось существенно увеличить скорость и пропускную способность систем в Европе. Кроме того, компания расширила подключение к DE-CIX — одной из крупнейших интернет-обменных площадок в мире. Помимо этого, была увеличена пропускная способность каналов связи с Arelion и NTT.

Также были проведены серьезные работы в ряде других регионов. В Майами специалисты StormWall настроили подключение нового центра очистки к оператору обмена трафиком FL-IX. В Лос-Анджелесе и Сан-Паулу были открыты новые точки фильтрации из-за высокой концентрации источников DDoS-атак в этих локациях.

Стоит отметить, что на этих и других площадках провайдер обновил оборудование и модернизировал текущие системы фильтрации. Это помогло увеличить производительность центров очистки, а также эффективнее распределить нагрузку и создать дополнительный запас мощности для отражения новых масштабных DDoS-атак.

Увеличение емкости сети фильтрации до 10 Тбит/с имеет огромное значение для деятельности клиентов StormWall. Чем больше емкость глобальной сети фильтрации провайдера, тем выше эффективность противодействия современным DDoS-атакам. Кроме того, важно, чтобы инфраструктура StormWall могла успешно справляться с пиковыми нагрузками, которые продолжают расти по всему миру. Еще год назад терабитные атаки были редкостью, а сейчас провайдер фильтрует их почти ежедневно. Суммарная емкость сети фильтрации в 10 Тбит/с — это подтверждение надежности защиты StormWall и гарантия доступности ресурсов клиентов в периоды любых DDoS-атак.

Еще один фактор, позволяющий сохранять отказоустойчивость клиентских ресурсов даже во время мощнейших DDoS-атак — это географически распределенная инфраструктура. 13 центров очистки StormWall расположены во всех частях света. Это означает, что провайдер может перераспределять нагрузку между ними, а главное - фильтровать вредоносный трафик быстрее, ближе к его источникам.

«Емкость сети фильтрации в 10 Тбит/с - для нас не предел. Мы продолжаем наращивать мощности как в России, так и во всем мире. В ближайшее время мы планируем открыть второй центр очистки в Москве и запустить услугу защиты сети в Сан-Паулу. Для нас очень важно постоянно повышать уровень качества наших услуг и совершенствовать наши профессиональные решения по защите от DDoS-атак», — отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.