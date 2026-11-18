Жительницы Омской области интересуются детской литературой в Сети на 32% больше, чем мужчины. Как показала обезличенная статистика, основную активность проявляют мамы и бабушки – они обеспечивают 57% всей аудитории сайтов со сказками, баснями и стихами, сообщили аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Омские отцы реже читают детям цифровые книжки — эта тенденция характерна для большинства российских регионов. На их долю приходится 43% трафика сайтов, где собраны произведения Чуковского, Маршака и Барто, а также аудиозаписи классических произведений для малышей.

Чаще всего онлайн-книги для детей открывают жители региона в возрасте от 35 до 44 лет – это почти половина посетителей таких ресуров. Далее следуют пользователи Омской области 45–54 лет (21%), а также читатели от 25 до 34 лет (20%). Еще 3% те, кому от 18 до 24 лет, а меньше всего людей старше 65 лет (1%).

Пик интереса к сайтам с детской литературой приходится на май, когда родители готовятся к выпускным в детских садах. Трафик в этом месяце на 24% выше средних значений. Рост посещаемости также наблюдался в июне и августе.

«Современным детям часто бывает нужно выучить стихотворение к утреннику, найти литературу из списка на лето или почитать сказку на ночь. Родители в таких случаях предпочитают искать произведения в интернете за пару кликов. Сделать это максимально удобно помогает сервис «МегаФон Книги», где в одном месте собраны и детские сказки, и школьная классика, а объём доступной библиотеки пользователь выбирает самостоятельно. Вместе с этим техническая служба оператора непрерывно строит и модернизирует сеть, чтобы скорости мобильного интернета хватало для работы любых цифровых сервисов — от быстрого скачивания текстов до прослушивания аудиоверсий без задержек», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.