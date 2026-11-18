Новые цифровые возможности стали доступны более 1,4 тыс. жителей села Горки в ЯНАО. Базовую станцию в населенном пункте установили специалисты «МегаФона» в рамках программы по устранению цифрового неравенства, направленной на обеспечение жителей малонаселенных и удаленных пунктов доступом к интернету и современным услугам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При установке телеком-оборудования учитывались особенности рельефа и специфика местности, чтобы сигнал связи покрывал максимальную площадь. Связь от «МегаФона» в небольшом поселении появилась впервые.

Теперь местные жители смогут с комфортом воспользоваться цифровыми сервисами, оперативно обратиться в экстренные службы или связаться с близкими. Абонентам доступны все преимущества LTE-сети, в том числе голосовая связь по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук и мгновенное соединение.

Также на территории Горок стали доступны услуги еще одного оператора — Yota.

«Мы продолжаем работу по укреплению телеком-инфраструктуры в малых населенных пунктах Ямала. Вслед за Самбургом 4G-сигнал появился в селе Горки. Важно, чтобы жители отдаленных поселений в непростых погодных условиях имели доступ к качественной голосовой связи и стабильному мобильному интернету. Это позволяет обеспечивать безопасность и комфортные бытовые условия для наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Зимой село Горки, находящееся в 175 километрах от Салехарда, связано с другими населенными пунктами автозимниками — Мужи-Горки и Горки-Лопхари. Помимо этого, здесь есть аэропорт, из которого на вертолете можно долететь до Салехарда.