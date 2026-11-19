Жители Алданского района Якутии стали активнее пользоваться мобильным интернетом и чаще общаться по телефону. За год алданцы увеличили интернет-трафик на 9%, а объем звонков – на 7%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы абонентам было комфортно проводить время в Сети, «МегаФон» модернизировал существующую телеком-инфраструктуру. Это позволило увеличить скорость передачи данных и емкость сети для более чем 30 тыс. местных жителей.

Большая часть работ прошла в Нижнем Куранахе, жители которого за год на 20% активнее стали пользоваться интернетом и на 11% больше общаться по телефону. Также улучшения затронули Алдан и Томмот. Специалисты подключили дополнительные слои LTE, что ускорило интернет, расширило зону покрытия, увеличило емкость сети. Кроме того, частоты старого поколения перевели в современный стандарт.

В результате у абонентов появилась возможность более комфортно пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах, делать покупки на маркетплейсах, обмениваться файлами или слушать онлайн‑музыку.

«Модернизация позволяет в короткие сроки улучшить стабильность соединения и разогнать мобильный интернет для местных жителей. Проведенные работы обеспечили высокие скорости передачи данных: в Томмоте и Нижнем Куранахе до 95 Мбит/с, а в Алдане – до 145 Мбит/с. Подключение дополнительных мощностей также повысило качество цифровых звонков (VoLTE), используя ее, абоненты могут одновременно выходить в Сеть и общаться по телефону», – отметила Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).