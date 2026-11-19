К концу осени объём интернет-трафика в сети «МегаФона» пятого поколения в Краснодаре увеличился на 70%. Чтобы обеспечить растущую нагрузку инженеры компании провели масштабные мероприятия по улучшению качества мобильного интернета в центре краевой столицы. Теперь краснодарцы и гости города могут теперь ещё быстрее скачивать тяжёлые файлы, делиться фото и видео и оставаться на связи с близкими.

Специалисты запустили на базовых станциях дополнительный высокочастотный слой и провели рефарминг — перевели часть радиочастотного спектра из стандарта LTE в 5G. Это позволило увеличить ёмкость сети и повысить качество мобильного интернета.

Работы охватили улицы Красную, Будённого, Рашпилевскую и Одесскую, часть Александровского бульвара, территорию у Триумфальной арки, прогулочную зону торгового комплекса «Центр Города», главную городскую площадь, Краснодарский академический театр драмы имени Максима Горького, а также территорию вблизи стадиона «Динамо». Ранее инженеры улучшили связь и в районе парка «Краснодар» — ещё одной популярной туристической локации города.

«Краснодар — не только крупный деловой центр, но и город, который с каждым годом привлекает всё больше туристов. Особенно оживлённо здесь становится в преддверии новогодних праздников: улицу Красную уже начали украшать, и совсем скоро она станет одним из главных мест для прогулок и встреч гостей и горожан. Мы заранее готовимся к росту нагрузки на сеть в центре города. После работ скорость передачи данных на обновлённых участках может превышать 200 Мбит/с. Уверен, это поможет сделать пребывание в Краснодаре ещё приятнее», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Мурад Евлоев.

Подключиться к сети 5G могут владельцы смартфонов, совместимых с этим стандартом. На Кубани за последний год количество смартфонов с поддержкой 5G в сети «МегаФона» увеличилось на 31%. В Краснодаре рост оказался ещё заметнее — 47%.