Инженеры оператора завершили масштабную кампанию по запуску новых базовых станций в одном из самых густонаселенных и инвестиционно привлекательных районов Липецкой области. Улучшение параметров связи в своих смартфонах и планшетах могут оценить более 70 тыс. жителей Грязинского муниципального округа. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«После запуска дополнительных телеком‑объектов связь для наших абонентов стала надежней даже в часы пик, а емкость сети выросла на треть. Развитие телеком-инфраструктуры в таких локациях, как Грязи — это не просто очередные технические мероприятия. Это наши вложения в благоприятный инвестиционный климат региона и еще одна ступенька к цифровому комфорту каждого из наших абонентов», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Липецкой области Андрей Сперанский.

Новое телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах частот: средние обеспечивают широкое покрытие, высокие — скорость интернета. Это позволяет сети справляться с нагрузкой даже в часы пик, когда на предприятиях еще идут рабочие совещания онлайн, а жители пользуются цифровыми сервисами или общаются с друзьями по дороге домой.

Выбирая места для расположения новых телеком-объектов, инженеры учитывали особенности застройки и расположения города. Грязи — крупнейший в регионе железнодорожный узел, поэтому значительные площади заняты инфраструктурой станций и прилегающими промзонами, в городе и прилегающей территории значительную часть занимает частный сектор и промышленные предприятия. В районе действует одна из площадок особой экономической зоны — ее резиденты уже аккумулировали сотни миллиардов инвестиций.

С начала этого года технические специалисты «МегаФона» модернизировали в Липецкой области более 100 телеком-объектов, в том числе, в Липецке, на железнодорожной станции Дрязги, на трассах Липецк -Усмань и Хлевное-Тербуны, в Задонске, в селах Донское, Подгорное и Введенка, в посёлке Добринка. На сегодняшний момент зона покрытия сети «МегаФона» в регионе превышает 80%.