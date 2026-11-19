МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Шадринске. Рост скорости мобильного интернета LTE составил более 15% вблизи образовательных и медицинских организаций, а также в популярных местах отдыха жителей и гостей города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телекоммуникационное оборудование повысило стабильность связи и скорость 4G-интернета вблизи шадринской детской больницы, медицинского колледжа, общеобразовательных школ города. Улучшения произошли в районах городского сада имени Кельдюшева, экопарка «Гагаринский» и в других популярных у зауральцев местах отдыха. Рост скорости передачи данных также отметят жители многоквартирных домов и частного сектора. Это позволит поддерживать стабильное соединение в вечернее время и выходные дни, когда нагрузка на сеть возрастает.

«Мы последовательно развиваем телеком-инфраструктуру в Курганской области, уделяя внимание и крупным городам, и местам загородного отдыха. Шадринск играет важную роль в экономике региона и одновременно остается точкой притяжения для путешественников со всего Урала. Поэтому при модернизации сети мы учитываем интересы разных категорий пользователей. В этот раз дополнительные возможности получили исторический центр, популярные парки, социальные учреждения и территории жилой застройки города», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

С начала 2026 г. МТС увеличила скорость LTE-интернета в Белозерском, Целинном, Шатровском, Кетовском и других районах Курганской области, а также в региональной столице и других крупных городах региона – Шадринске и Далматово. Для повышения комфорта и безопасности автомобилистов компания расширила покрытие LTE на трассе Р-329 «Шадринск — Ялуторовск» в Курганской и Тюменской областях.