МТС расширила покрытие мобильной сети на автотрассе Петропавловск-Камчатский — Елизово, соединяющей столицу Камчатского края с аэропортом. На базовых станциях в селах Красное и Нагорное включили «дальнобойное» оборудование с высокой проникающей способностью радиосигнала — благодаря этому тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Села Красное и Нагорное считаются пригородом Елизово и расположены вдоль автотрассы. За счет расширенного радиуса действия оборудования покрытие мобильного интернета МТС вышло за пределы сел, а сигнал на трассе стал увереннее. Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, пользоваться навигатором и картами, искать информацию о местных достопримечательностях, магазинах и АЗС по пути следования, читать новостные ленты и узнавать прогноз погоды. Кроме того, технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-соединение.

«Наши технические специалисты ведут непрерывную работу по развитию инфраструктуры связи в Камчатском крае. В прошлом году в Елизовском районе мы провели масштабное обновление сети — полностью перевели устаревшие 3G-частоты в скоростной 4G, и пользоваться цифровыми сервисами стало заметно комфортнее. Сейчас мы проводим здесь новый этап обновления: добавляем частотный диапазон, чтобы увеличить площадь покрытия и закрыть оставшиеся белые пятна, а также сделать связь более уверенной внутри помещений. На востребованном участке автодороги мы уже обеспечили комфортную скорость мобильного интернета. Мы понимаем, что наличие связи для тех, кто в пути, — это в том числе вопрос безопасности, поэтому уделяем этому особое внимание», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.