МТС обновила сеть мобильной связи в Нижневартовске. Благодаря строительству новых базовых станций и перенастройке телеком-оборудования скорость мобильного интернета в разных частях города выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС расширили покрытие LTE и увеличили емкость в районе ТРЦ «Югра Молл», филиала Югорского государственного университета, Нижневартовской окружной клинической детской больницы, в жилых микрорайонах 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20 и 21. Улучшение качества мобильной связи также пользователи почувствуют в районе аэропорта и западно-промышленного узла, где располагаются производственные базы, логистические терминалы и сервисные компании. Кроме того, запуск новых базовых станций позволил увеличить скорость мобильного интернета на окраинах города, например, на улице Декабристов, а также на одном из ключевых участков дороги в сторону Излучинска.

После проведенных работ местные жители и гости города в часы максимальной нагрузки на сеть могут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, корпоративными, государственными сервисами и быть на связи с близкими. Стабильный LTE-интернет позволит оставаться всегда на связи и пользоваться и технологией VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы, не прерывая интернет-сессию. При этом звонки через VoLTE тарифицируются как обычные вызовы — в рамках уже оплаченного абонентом пакета минут.

«Мы продолжаем улучшать качество связи в Нижневартовске на фоне развития цифровых услуг и активного роста потребления мобильного трафика. С помощью технологических решений определяем локации с повышенной нагрузкой на сеть, наращиваем запас прочности в тех местах города, где это необходимо. Нам важно, чтобы жители и гости Нижневартовска с комфортом могли пользоваться интернет-ресурсами независимо от местонахождения, а высокие скорости открывали новые возможности для внедрения цифровых продуктов в бизнесе», – сказала директор МТС в ХМАО-Югре Ольга Рябченко.

Ранее МТС обновила сеть LTE в столице Югры.