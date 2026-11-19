«Ростелеком» составил портрет пользователей умного домашнего видеонаблюдения в Свердловской области. Как показала аналитика компании, чаще всего сервис выбирают семьи с детьми - на них приходится 70 % всех подключений в регионе. Тренд отражает запрос современных родителей на комплексную безопасность дома. На втором месте в рейтинге семьи с пожилыми родственниками. Почетное третье досталось владельцам домашних питомцев. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александр Широков, житель Екатеринбурга: «Я установил домашнее видеонаблюдение от "Ростелекома", когда моя собака была совсем щенком. График у меня — плотный, я уходил на работу, а в квартире начиналось настоящее представление: питомец скулил, устраивал забеги с препятствиями, пытался "разобрать" гардероб. Вернувшись, я находил испорченные вещи и мебель, поэтому пришлось быстро искать решение проблемы. Оно крылось в установке камеры. Благодаря тому, что в сервис встроена голосовая функция, дома теперь царит спокойствие в мое отсутствие. Я в течение дня разговариваю с собакой и могу дать команду "нельзя", если она вновь захочет устроить беспорядок».

Евгения Варняга, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Наши камеры легко интегрируются в привычную экосистему дома. Управление сервисом происходит через единое приложение "Видеонаблюдение и Умный дом", без необходимости устанавливать дополнительные программы или разбираться в сложных настройках. Помимо безопасности, семьи все чаще используют архив записей как способ сохранять повседневные эмоции: первые самостоятельные шаги ребенка, забавные реакции на подарки, домашние ритуалы. В отличие от спонтанных фото, камера фиксирует важные события "в моменте", без позирования, и эти кадры становятся особенной частью семейной истории».