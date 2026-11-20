Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования «АйСи Тех» завершил первые испытания переносного абонентского комплекса (ПАК) на базе отечественной базовой станции «Форос». Разработка предназначена для оперативного развертывания сетей связи в районах чрезвычайных ситуаций, на удаленных промышленных объектах и территориях, где отсутствует стационарная телекоммуникационная инфраструктура. В ходе испытаний комплекс обеспечил устойчивое покрытие на расстоянии до 6,3 км. Об этом CNews сообщили представители «АйСи Тех».

Главная особенность разработки заключается в ее мобильности и компактности. Базовая станция «Форос» стандарта 4G, блок питания и коммутационное оборудование размещены в едином транспортировочном корпусе, который может переносить один человек. Внешние разъемы позволяют подключать антенны, источники питания и каналы передачи данных. Такое исполнение упрощает транспортировку оборудования и позволяет оперативно организовать связь в полевых условиях без строительства традиционной базовой станции.

Комплекс предусматривает два режима работы. Первый предполагает подключение к внешнему ядру сети и использование оборудования в составе частной сети LTE (pLTE), например, на промышленном предприятии. Второй режим позволяет организовать автономную работу комплекса с ядром сети, установленным непосредственно на базовой станции. Это дает возможность развертывать локальную сеть связи без подключения к внешней телекоммуникационной инфраструктуре.

«Мы продолжаем совершенствовать переносной комплекс на базе станции «Форос». Нам удалось объединить все необходимое оборудование в одном транспортировочном корпусе. В дальнейшем планируем разрабатывать модификации с различными конфигурациями антенн, вариантами электропитания и составом оборудования. Это позволит адаптировать комплекс под конкретные задачи заказчиков из разных отраслей», — сказал заместитель генерального директора компании «АйСи Тех» Владимир Беляков.

Разработка ориентирована на применение в различных отраслях, где требуется оперативное развертывание сетей связи. Среди основных направлений следующие.

Экстренные службы и безопасность. Комплекс может использоваться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая пожары, наводнения и повреждения действующей инфраструктуры связи. Оборудование позволит организовать взаимодействие спасательных подразделений, а также обеспечить связь на контрольно-пропускных пунктах и при проведении массовых мероприятий.

Промышленность и добыча. Для организации частных сетей LTE на горнодобывающих предприятиях, в карьерах, на буровых площадках и вахтовых поселках. Мобильное исполнение позволяет перемещать оборудование вслед за производственными участками и адаптировать конфигурацию сети к изменяющимся условиям работы.

Транспорт и инфраструктура. Комплекс может применяться на удаленных железнодорожных станциях, в портах, на строительных площадках, дорожных и энергетических объектах, где отсутствует постоянная телекоммуникационная инфраструктура.

Геологоразведка и удаленные объекты. Оборудование позволит обеспечить связью специалистов, работающих на месторождениях, в геологоразведочных экспедициях и на удаленных производственных площадках, где строительство стационарной сети затруднено или невозможно.

Переносной комплекс разработан на базе отечественной станции «Форос», которая уже используется в действующих коммерческих сетях связи. Новое решение дополняет линейку оборудования «АйСи Тех» для организации частных сетей LTE.