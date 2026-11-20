Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» объединил телефонию филиалов на платформе MANGO OFFICE. По итогам внедрения доля принятых звонков в контакт-центре выросла с 41% до 89%, а среднее время ожидания ответа оператора сократилось вдвое.

Клиника ежегодно принимает около 250 тысяч пациентов и проводит более 60 тысяч операций. Ее подразделения работают в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

До начала проекта филиалы использовали телефонные станции разных производителей, часть которых прекратила поддержку своих решений в России. Существующие линии поддерживали до 30 одновременных вызовов: при превышении этого числа пациенты слышали сигнал «занято», а клиника не могла отследить такие обращения. Время ожидания на номере 8-800 достигало 30 минут.

В рамках проекта MANGO OFFICE подключил виртуальную АТС, контакт-центр и голосовых роботов, а также настроил интеграцию с медицинской информационной системой «Ариадна». Пропускная способность телефонных линий увеличилась до 100 одновременных вызовов. Руководитель контакт-центра получил возможность в реальном времени отслеживать очередь звонков, загрузку операторов и время ожидания. По данным клиники, теперь все пропущенные звонки обрабатываются в день обращения.

Интеграция с «Ариадной» позволила автоматизировать часть работы регистраторов. При входящем звонке у оператора открывается карточка пациента с информацией о записях и историей обращений. Голосовой робот обзванивает пациентов для подтверждения приема, сообщает детали записи и передает результаты разговора в медицинскую систему. Раньше такой обзвон занимал у сотрудника целый рабочий день, при этом связаться со всеми пациентами удавалось не всегда. Теперь автоматическим обзвоном охвачены все записи на прием.

Единая платформа также позволила переводить звонки между подразделениями по внутренней сети. Клиника сократила количество арендуемых городских номеров, расходы на внутренние и междугородние вызовы и отказалась от внешнего подрядчика по администрированию телефонии.

Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»:

«За годы развития мы построили крупную филиальную сеть, но телефония в каждом регионе жила по своим правилам. После ухода части вендоров стало очевидно, что такая модель больше не работает — мы теряли управляемость и не могли гарантировать пациентам своевременный ответ.

Переход на MANGO OFFICE дал нам стабильную связь, прозрачную аналитику и единые правила работы для всех филиалов. Мы видим загрузку контакт-центра в реальном времени, быстрее отвечаем пациентам и обрабатываем все обращения, включая пропущенные звонки.

Мы сократили количество телефонных номеров и отказались от услуг внешнего подрядчика. Это снизило затраты на связь и администрирование.

Следующий этап — дальнейшая цифровизация. Мы масштабируем голосовых роботов и развиваем интеграцию с медицинской информационной системой, чтобы точнее планировать работу и повышать доступность записи для пациентов».

Кирилл Примаков, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами MANGO OFFICE:

«Задача проекта была в том, чтобы объединить разрозненные системы связи филиалов в одну управляемую UCaaS-платформу.

Мы подключили Виртуальную АТС, Контакт-центр, голосовых роботов и интеграцию с МИС «Ариадна» в рамках единого решения.

Теперь клиника может эффективнее управлять коммуникациями с пациентами и сосредоточиться на приоритетных задачах.

В будущем мы планируем расширять возможности автоматизации и развивать новые сценарии взаимодействия с пациентами».

В дальнейшем клиника планирует создать единый контакт-центр, чтобы сотрудники регистратур в филиалах могли сосредоточиться на очном обслуживании пациентов. Среди других планов — запуск голосовых роботов на входящей линии и подключение дополнительных текстовых каналов связи.