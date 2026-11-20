В 2026 г. Турция сохранила лидерство среди зарубежных направлений по количеству пользователей роуминга, объему мобильного интернета и продолжительности звонков. Китай занял второе место по общему объему интернет-трафика, а среднемесячное число пользователей роуминга в этой стране выросло на 105% относительно 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайла».

При этом Китай выделился высокими средними расходами на связь – почти 3 тыс. руб. на абонента в сентябре 2026 г. К таким выводам пришли аналитики платформы управления связью «Экомобайл», изучившие обезличенные данные пользователей за 2026 г.

Турция лидирует по популярности, Китай – по расходам

В 2026 г. Турция возглавила рейтинги зарубежных направлений по количеству пользователей роуминга, общему объему мобильного интернета, продолжительности звонков и числу исходящих SMS. В августе 2026 г., в разгар отпускного сезона, на одного абонента, пользовавшегося роумингом в Турции, в среднем пришлось 665 МБ мобильного интернета, 745 минут разговоров и 1,39 исходящих SMS. Связью за рубежом пользователи пользовались в среднем 4,5 дня за месяц, а расходы составили 2357 руб. на человека.

По общему объему интернет-трафика вслед за Турцией расположились Китай, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты и Италия. По количеству пользователей в пятерку лидеров вошли Беларусь, Армения, ОАЭ и Грузия.

Китай, занявший второе место по общему объему мобильного интернета, также выделился высокими средними показателями потребления услуг связи. В сентябре 2026 г. на одного пользователя роуминга здесь приходилось 1707 МБ интернет-трафика и 1797 минут разговоров. Китай оказался и самым затратным направлением: средняя сумма расходов на роуминг составила 2 940 руб. на абонента. Среднемесячное число пользователей роуминга в Китае в 2026 г. выросло на 28% по сравнению с 2025 г. и более чем вдвое — на 105% — относительно 2024 г.

В число стран с наиболее высокими средними расходами на связь вошли Азербайджан и ОАЭ — 2410 руб. и 2396 руб. на человека соответственно. Самые низкие средние расходы зафиксированы в Португалии — 699 руб. на абонента, Таджикистане — 704 руб. и Греции — 716 руб.

География роуминга расширяется

В 2026 г. на одного абонента «Экомобайла», использовавшего роуминг, в среднем пришлось 1,68 страны. Большинство пользователей (68%) выходили на связь в одной стране, еще 18% — в двух странах, 7% — в трех и 3% — в четырех. Около 5% абонентов пользовались роумингом в пяти и более странах. Рекорд за неполный 2026 г. составил 24 страны на одного абонента.

В 2025 г. на одного абонента в среднем приходилось 1,79 страны с использованием роуминга против 1,57 в 2024 г. По сравнению с предыдущим годом в 2025 г. на 54% выросла доля пользователей, подключившихся к роумингу в пяти и более странах. Число абонентов, использующих связь в двух странах, увеличилось на 40%, а в трех — на 29%.

Стабильные лидеры и новые направления

Данные за 2024-2026 гг. показывают, что предпочтения пользователей в целом остаются устойчивыми. Турция, Белоруссия и ОАЭ ежегодно входили в десятку лидеров по количеству абонентов, объему мобильного интернета и продолжительности звонков.

Самый заметный рывок совершил Китай. В 2024 г. страна уже входила в десятку популярных направлений по объему интернет-трафика и продолжительности разговоров, а в 2025 г. поднялась на второе место по обоим показателям. В 2026 г. Китай сохранил эти позиции.

Изменился и состав первой десятки. По сравнению с 2024 г. в отдельных рейтингах уступили позиции Азербайджан, Таиланд и Франция. Однако к 2026 г. среди ведущих направлений появились Испания и Индонезия.

Исследование основано на обезличенных данных абонентов платформы управления связью «Экомобайл» об использовании международного роуминга за 2024–2025 гг. и январь–октябрь 2026 г. Аналитики изучили количество пользователей роуминга по странам, объем мобильного интернет-трафика, продолжительность звонков, количество SMS, средние расходы на связь, длительность использования роуминга и географию подключений.