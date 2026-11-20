«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в микрорайоне Древлянка-7 в столице Карелии. Связь стала стабильнее для нескольких тысяч петрозаводчан: 4G-сигнал теперь лучше проходит внутрь зданий, а скорость способна достигать 100 Мбит/с.

Обновление особенно заметно в вечерние часы, когда многие возвращаются домой с работы и выходят в Сеть. С увеличенной пропускной способностью стало удобнее смотреть кино и сериалы, играть онлайн, созваниваться с близкими по видеосвязи, работать или учиться из дома.

Инженеры предусмотрели в оборудовании средние и высокие частоты, которые позволяют сигналу сохранять высокую скорость даже при большой нагрузке, а также уверенно проникать внутрь квартир. В микрорайоне улучшилась и технология VoLTE, с которой можно звонить с максимально чистым звуком, а интернет не будет прерываться во время разговора.

«В этом году мы завершили большое обновление сети по всему Петрозаводску, а теперь продолжаем развивать покрытие в отдельных локациях. На Древлянке потребление трафика очень активное, и за первые недели по новому оборудованию прошло больше 3 тысяч часов звонков, а объём переданного трафика достиг 11 ТБ», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелия Михаил Бармотин.

Древлянка — самый населённый и молодой район Петрозаводска: здесь живёт около 60 тысяч человек, почти четверть горожан. Древлянка-7 — отдельный микрорайон в её составе, где возведены несколько новых жилых комплексов.