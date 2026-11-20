МТС обновила мобильную сеть сразу в нескольких городах и селах Катав-Ивановского и Саткинского районов Челябинской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость передачи данных выросла более чем на 20% в населенных пунктах на западе региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшения коснулись Катав-Ивановска и Сатки, а также расположенных поблизости поселков – Сулея и Совхозный. Скорость LTE-интернета выросла в жилых массивах этих населенных пунктов, вблизи социальных объектов – школ, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, а также промышленных предприятий. Теперь жителям горнозаводской зоны Челябинской области станет проще пользоваться привычными интернет-ресурсами и получать государственные услуги дистанционно.

«Развитие инфраструктуры связи в Челябинской области не ограничивается крупными городами. Мы также наращиваем скорость LTE-интернета в туристических местах, промышленных центрах и сельской местности, в том числе вдали от южноуральской столицы. Для нас важно, чтобы современные цифровые ресурсы были доступны всем жителям региона. Надежная мобильная связь помогает решать повседневные задачи, развивать локальный бизнес и внедрять цифровые решения на предприятиях региона. Поэтому мы последовательно модернизируем сеть, расширяем ее возможности и повышаем скорость мобильного интернета там, где это востребовано», — сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

С начала 2026 г. МТС увеличила скорость LTE-интернета в нескольких районах Челябинска, в поселке Западном Сосновского района, в Сатке, Миассе и Златоусте, а также в Ашинском районе области и в южных муниципалитетах региона.