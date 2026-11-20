С 1 марта 2027 г. операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров. Правила маркировки таких вызовов утвердило Правительство. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как будет выглядеть маркировка

На экране телефона будет появляться надпись «Иностранный вызов». При наличии технической возможности также будет указана страна вызывающего номера. При этом вся информация не будет превышать 32 символов.

Если вызов поступит на стационарный телефон, абоненту сообщат об иностранном вызове голосовым уведомлением — при наличии технической возможности.

Услуга будет бесплатной для абонентов.

Почему это важно

Телефонные мошенники зачастую используют звонки с зарубежных номеров. Пользуясь тем, что в ряде стран они визуально схожи с российскими, злоумышленники вводят граждан в заблуждение. Реализация проекта позволит сократить риски телефонного мошенничества.

Норма о маркировке иностранных вызовов вошла во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.