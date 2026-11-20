Российский разработчик ПО для операторов связи VAS Experts вместе с партнером Willcom показал решения для мобильных и конвергентных операторов, в первую очередь мобильное пакетное ядро СКАТ. С его помощью клиенты компании могут запускать собственную мобильную сеть или MVNO-проект и гибко управлять тарифами. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Эксперты провели демонстрацию вместе с роуминговым оператором Torrum eSIM. Посетители фестиваля получили возможность подключиться к сети через eSIM, заглянуть внутрь трафика и увидеть работу ключевых компонентов ядра мобильного оператора. СКАТ PGW выпускает абонентов в интернет, СКАТ PCEF с помощью DPI распознает сервисы и мгновенно применяет тарифные политики, а СКАТ ePDG подключает абонентов к сети через Wi-Fi.

Специалисты VAS Experts представили проекты, которые уже работают в России и за рубежом, а также обсудили с представителями ЮАР, Ботсваны, Кении, Ганы и других стран, как применить этот опыт в местных сетях. Наибольший отклик получили решения для MVNO и гибкого управления тарифами: операторы увидели в них способ быстро запускать новые услуги без долгого внедрения и масштабной замены оборудования.

«Задачи, с которыми к нам приходят операторы, часто похожи в разных странах, однако и особенности всегда есть. В Африке видим много небольших игроков из разных стран, которые используют самые разные технологии и оборудование — от UMTS до 5G и FWA. Необходимо быстро адаптироваться к потребностям клиентов, иногда довольно экзотичным для разработчика, при этом стараться оптимизировать использование дорогой инфраструктуры», — отметил Станислав Белобородов, директор по продукту VAS Experts.

Для VAS Experts рынки Глобального Юга — одно из ключевых направлений международного развития.