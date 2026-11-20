Компания «Ростелеком» построила и ввела в эксплуатацию базовые станции в деревне Сарушка Краснотуранского муниципального района и в поселке Чигашет Абанского муниципального округа Красноярского края. Жители населенных пунктов получили доступ к качественной голосовой связи и мобильному интернету по технологии 4G/LTE. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Создание современных объектов связи в малых населенных пунктах — один из приоритетов нацпроекта «Экономика данных». Базовые станции в Сарушке и Чигашете построены в рамках краевой госпрограммы. В этом году за региональный бюджет инфраструктуру связи создаем в семи населенных пунктах, в шести из них строительные работы уже завершены».

Новые объекты цифровой инфраструктуры подключены к интернету по волоконно-оптической линии. Такая схема обеспечивает высокую пропускную способность и стабильное соединение: абоненты могут совершать видеозвонки, получать электронные государственные и медицинские услуги, учиться и работать онлайн.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Для «Ростелекома» как федерального провайдера принципиально важно, чтобы цифровые сервисы были доступны не только в мегаполисах, но и в самых отдаленных уголках страны. Запуск базовых станций сотовой связи и развертывание оптической сети создают прочную основу для развития сельских территорий и повышения качества жизни».

Сарушка — старинная сибирская деревня, основанная в конце 19 века. Ее уклад всегда был связан с сельским хозяйством. Местные жители и сегодня активно занимаются земледелием и разведением скота. Таежный Чигашет более молодой, здесь люди только осваивают лесные территории. В обоих населенных пунктах проживают около 200 человек.