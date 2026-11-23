МТС с помощью платформы цифровой безопасности «МТС Защитник» проанализировала, как часто телефонные мошенники используют многоступенчатые схемы обмана. С начала года доля таких схем в Ивановской области составила 19% от общего числа подозрительных звонков. По этому показателю регион вошёл в пятёрку областей Центрального федерального округа.

С начала года в Ивановской области зафиксировано в 6,5 раза больше случаев многоступенчатых схем телефонных мошенников, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно заметной стала динамика в конце лета и начале осени. По доле многоступенчатых схем Ивановская область заняла пятое место среди регионов ЦФО. Для сравнения, во Владимирской области этот показатель составил 16,9%, в Рязанской — 17,7%, в Тульской — 15,9%.

Многоступенчатые схемы отличаются от обычных мошеннических звонков тем, что злоумышленники действуют в несколько этапов. Например, сначала человеку может позвонить якобы сотрудник службы доставки, затем представитель государственного ведомства, а после — специалист службы безопасности. Каждый следующий звонок становится продолжением предыдущего, чтобы вызвать у потенциальной жертвы доверие и убедить её выполнить требования мошенников.

«Телефонные мошенники всё чаще используют сценарии, рассчитанные не на один разговор, а на целую цепочку звонков. Такая последовательность создаёт иллюзию реальной проблемы, которую нужно немедленно решить. Поэтому важно помнить: даже если несколько звонков кажутся связанными между собой, это не подтверждает подлинность собеседников. Современные технологии помогают выявлять подозрительные вызовы, но внимательность самого человека остаётся важной частью защиты», — отметила директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.