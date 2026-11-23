МТС открыла доступ к сети 5G в девяти районах Хабаровска. Сеть пятого поколения, действующая на частотах LTE 2100 МГц, заработала в густонаселенных микрорайонах и популярных местах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G МТС уже доступна пользователям в районе торгового центра «МаксиМолл» и кинотеатра «Хабаровск», внутри арены «Ерофей» и в ее окрестностях, возле торгового центра «НК-Сити» и на ближайшей дорожной развязке, у мэрии Хабаровска, в парке Гайдара и парке Гагарина.

Кроме того, 5G в Хабаровске появилась в густонаселенных территориях города: Энергомаш и Рабочий городок, микрорайон Петроглиф парк, микрорайон Флегонтова, микрорайон Ерофей, район колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания, микрорайон Ореховая сопка и район 68-й школы.

Поэтапный запуск 5G в Хабаровске МТС начала с мест, где фиксируется наибольшая концентрация абонентов. Сеть пятого поколения включили на принципах технологической нейтральности: эта технология позволяет одновременно задействовать частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства отдельной инфраструктуры.

«Сначала мы запустили 5G на площади Ленина — эта площадка стала первой и пока единственной на Дальнем Востоке, где мы вышли в эфир со скоростью, сравнимой с домашним интернетом. Теперь подключиться к 5G можно в разных районах Хабаровска — северном, южном, индустриальном и центральном, и мы продолжим расширять покрытие. Важно понимать: этот 5G работает на частотах 2100 МГц. И позволяет быстро расширять покрытие без строительства. В перспективе сеть пятого поколения, которой мы постепенно охватываем Хабаровск, станет основой для умного города и интернета вещей, а главное — для передовых решений бизнеса», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

«В последние годы в Хабаровском крае проведена большая работа по модернизации и развитию сетей связи. При этом сейчас стремительно развивается цифровая экономика и телекоммуникационная инфраструктура должна соответствовать этому темпу. Поэтому важно эффективно использовать действующую инфраструктуру для внедрения цифровых прикладных решений и автоматизации процессов, обеспечивающих ощутимый результат для граждан и организаций», — сказал министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.

Сеть пятого поколения на действующих LTE-частотах будет поэтапно расширяться в Хабаровском крае. Ранее МТС запустила такие площадки на Дальнем Востоке в Приморье, Якутии и Забайкалье.